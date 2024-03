Ξεκινούν σήμερα τα Play Off και τα Play Out των δύο ομίλων της Super League 2, όπου αρκεί να δει κάποιος τις τέσσερις βαθμολογίες ώστε να αντιληφθεί πως τα πάντα κρέμονται σε μία κλωστή.

Η στιγμή της αλήθειας έφτασε για τις ομάδες της Super League 2, καθώς ανοίγει σήμερα (24/3) η αυλαία των Play Off και των Play Out της κατηγορίας. Το συγκεκριμένο format «υιοθετήθηκε» φέτος για πρώτη φορά και μάλιστα ενδέχεται να είναι και η τελευταία, αφού την επόμενη σεζόν οι συμμετέχοντες στην κατηγορία θα μειωθούν αισθητά.

Ομως ας μείνουμε στα υπάρχοντα δεδομένα, όπου με γνώμονα τους κανόνες που διέπουν τη λίγκα δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως η σεζόν...τώρα αρχίζει. Βλέπετε μετά το φινάλε της regular season υποβιβάστηκε η τελευταία ομάδα από κάθε όμιλο και πιο συγκεκριμένα ο Απόλλων Πόντου στον Βορρά και ο Τηλυκράτης στο Νότο, αν και επίσημα έπεσαν δύο εκατέρωθεν αφού στον μεν πρώτο ο Αλμωπός Αριδαίας που δηλώθηκε αλλά δεν συμμετείχε κατέλαβε την τελευταία θέση, ενώ στον δεύτερο δεν αντικαταστάθηκε ο ΟΦ Ιεράπετρας και έτσι έλαβαν μέρος 12 σύλλογοι.

Oι υπόλοιπες ομάδες διαίρεσαν τους βαθμούς τους /2 και όσες τερμάτισαν στις θέσεις 1-5 θα συμμετάσχουν στα Play Off και εκείνες του 6-11 στα Play Out. Αυτόματα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι διαφορές από την κανονική διάρκεια μειώθηκαν αισθητά και από από τη στιγμή που όλοι θα παίξουν με όλους εντός και εκτός έδρας, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ανατροπές.

Για παράδειγμα στα Play Off του Νότου οι πέντε συμμετέχοντες «στοιβάζονται» σε απόσταση ς έξι βαθμών και στα Play Out ο επικεφαλής Διαγόρας Ρόδου βρίσκεται μόλις στο «+3» από την ουραγό Παναχαϊκή! Την ίδια στιγμή στο Βορρά ο Λεβαδειακός και η ΑΕΛ που σε πρώτη φάση φαίνεται πως διεκδικούν το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα την άνοδο έχουν μόλις τρεις πόντους διαφορά, ενώ στη «μάχη» της παραμονής όσοι επί του παρόντος «σώζονται» μετρούν 15 και ο πρώτος που πέφτει 12, δηλαδή υπολείπεται μόλις μίας νίκης.

Τα Play Off θα έχουν οκτώ «στροφές» (σ.σ. κάθε αγωνιστική μία ομάδα θα έχει ρεπό), τα Play Out από την πλευρά τους 10 και όσους πόντους συγκεντρώσουν θα προστεθούν στους ήμισυ που κράτησαν από την regular season. Στο φινάλε των τεσσάρων μίνι πρωταθλημάτων που θα διεξαχθούν, οι πρώτοι από εκείνα των Play Off (σ.σ. δύο το σύνολο) θα προβιβαστούν στη Stoiximan Super League, ενώ οι τρεις τελευταίοι των Play Out (σ.σ. έξι αθροιστικά) θα υποβιβαστούν στη Γ'.

Θυμίζουμε πως από την τρέχουσα περίοδο δύναται να πέσουν και οι Β' ομάδες των «μεγάλων», όχι όμως και να ανέβουν στα «σαλόνια». Ετσι σε περίπτωση που η ΑΕΚ Β' πάρει τον τίτλο στον Νότο, το «εισιτήριο» για τα «σαλόνια» θα πάρει το club που ήρθε δεύτερο στην κατάταξη.

Για το μέλλον αναβλήθηκαν τα ματς της πρεμιέρας των Ολυμπιακού Β', Παναθηναϊκού Β', ΠΑΟΚ Β' λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών τους σε αγώνες των Ελληνικών Εθνικών ομάδων (σ.σ. η ΑΕΚ Β' κάνει το ρεπό της), ενώ ο προγραμματισμός που υπάρχει «λέει» πως η καρό σημαία της Super Leaue 2 θα πέσει στις 22 Μαΐου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι βαθμολογίες

Play Off, Νότιος Ομιλος

Ιωνικός – Χανιά (15:00)

Ηλιούπολη – Athens Kallithea (25/3, 15:00)

Ρεπό: Καλαμάτα



1. Athens Kallithea 24 (47)

---------------------------------------

2. Χανιά 22 (44)

3. Καλαμάτα 18 (36)

4. Ιωνικός 18 (36)

5. Ηλιούπολη 18 (35)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.

Play Out, Νότιος Ομιλος

Αιγάλεω – Παναθηναϊκός Β' αναβολή

Διαγόρας – Ολυμπιακός Β' αναβολή

Παναχαϊκή – Γιούχτας (15:00)

6. Διαγόρας Ρόδου 14 (27)

7. Αιγάλεω 13 (25)

8. Ολυμπιακός Β' 12 (23)

----------------------------------------------

9. Γιούχτας 11 (22)

10. Παναθηναϊκός Β' 11 (21)

11. Παναχαϊκή 11 (21)

* Ο Ολυμπιακός Β' είχε τιμωρηθεί με (-10) από την περσινή σεζόν.

**Σε παρένθεση οι βαθμοί που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.

Play Off, Βόρειος Ομιλος

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (15:00)

Μακεδονικός – Λεβαδειακός (15:00)

Ρεπό: ΑΕΚ Β'



1. Λεβαδειακός 28 (55)

----------------------------------------

2. ΑΕΛ 25 (49)

3. Νίκη Βόλου 16 (32)

4. ΑΕΚ Β' 16 (32)

5. Μακεδονικός 16 (31)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.

Play Out, Βόρειος Ομιλος

Κοζάνη – Αν. Καρδίτσας (15:00)

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β' αναβολή

Αιολικός – Ηρακλής (15:00)

6. ΠΑΟΚ Β' 15 (30)

7. Ηρακλής 15 (29)

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 15 (29)

-------------------------------------------------------

9. Κοζάνη 12 (24)

10. Καμπανιακός 12 (23)

11. Αιολικός 10 (19)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συνέλεξαν στην κανονική διάρκεια.