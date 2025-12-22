Το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα Τουρκίας σημείωσε ο Δημήτρης Γούτας σκοράροντας στην αναμέτρηση της Γκεντσλερμπιρλιγκί με την Τράμπζονσπορ.

Ο Δημήτρης Γούτας άνοιξε το σκορ για την Γκεντσλερμπιρλιγκί, στην αναμέτρηση με την Τράμπζονσπορ για την 17η στροφή του πρωταθλήματος Τουρκίας. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, που φοράει και το περιβραχιόνιο της ομάδας του, με μία υπέροχη γυριστή κεφαλιά στο 5ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Γούτας είχε μείνει ελεύθερος από την Κάρντιφ, στην οποία αγωνιζόταν την τελευταία διετία και ήταν συμπαίκτης του Μανώλη Σιώπη. Η Γκεντσλερμπιρλιγκί κινήθηκε για την απόκτησή του και ο 31χρονος επέστρεψε στην Τουρκία μετά το πέρασμά του στην Σίβασπορ.

Βασικός και αναντικατάστατος στην νέα του ομάδα, ο Γούτας αγωνιστεί και στα 17 παιχνίδια της Γκεντσλερμπιρλιγκί την τρέχουσα σεζόν και το τέρμα που σημείωσε απέναντι στην Τράμπζονσπορ ήταν το δεύτερο του Έλληνα στόπερ, μετά από εκείνο με την Φενέρμπαχτσε στην 4η αγωνιστική.