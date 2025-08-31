Γούτας: Επέστρεψε στην Τουρκία και... άνοιξε λογαριασμό (vid)

goutas_goal

Το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα σημείωσε ο Δημήτρης Γούτας σκοράροντας απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, χωρίς ωστόσο η Γκεντσλερμπιρλιγκί να αποφεύγει την ήττα.

Ο Δημήτρους Γούτας επέστρεψε στην Τουρκία μετά το διετές πέρασμά του από την Κάρντιφ, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Γκεντσλερμπιρλιγκί, με την οποία υπέγραψε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι έως το 2027.

Η ομάδα του Έλληνα αμυντικού βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μετά και τη νέα ήττα που υπέστη από τη Φενέρμπαχτσε (1-3). Ο Γούτας πάντως άνοιξε λογαριασμό για την Γκεντσλερμπιρλιγκί στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης όταν μετά από κόρνερ νίκησε σε δεύτερο χρόνο τον Λιβάκοβιτς.

Θυμίζουμε ότι προτού ο Γούτας πάρει μεταγραφή στην Ουαλία είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν (2021-2023) με τη φανέλα της Σίβασπορ, με την οποία έπαιξε σε 84 ματς.

     

