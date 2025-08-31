Το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα σημείωσε ο Δημήτρης Γούτας σκοράροντας απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, χωρίς ωστόσο η Γκεντσλερμπιρλιγκί να αποφεύγει την ήττα.

Ο Δημήτρους Γούτας επέστρεψε στην Τουρκία μετά το διετές πέρασμά του από την Κάρντιφ, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Γκεντσλερμπιρλιγκί, με την οποία υπέγραψε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι έως το 2027.

Η ομάδα του Έλληνα αμυντικού βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μετά και τη νέα ήττα που υπέστη από τη Φενέρμπαχτσε (1-3). Ο Γούτας πάντως άνοιξε λογαριασμό για την Γκεντσλερμπιρλιγκί στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης όταν μετά από κόρνερ νίκησε σε δεύτερο χρόνο τον Λιβάκοβιτς.

GOL! Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe



64' Goutas pic.twitter.com/OvRj95Slyw — İnatpro TV (@inatprotv_) August 31, 2025

Θυμίζουμε ότι προτού ο Γούτας πάρει μεταγραφή στην Ουαλία είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν (2021-2023) με τη φανέλα της Σίβασπορ, με την οποία έπαιξε σε 84 ματς.