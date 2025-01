Η Γαλατάσαραϊ φιλοδοξεί να αποκτήσει ως δανεικό τον Μίλαν Σκρίνιαρ μέσα στον Γενάρη κι έχει ανοίξει ήδη επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να έχει υψηλές βλέψεις για τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας να προσελκύσει μερικά μεγάλα ονόματα που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βίκτορ Οσιμέν, Μάουρο Ικάρντι και Έντιν Τζέκο είναι μόνο μερικά από τα πρόσφατα παραδείγματα, με τη Γαλατάσαραϊ να φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια στα μεταγραφικά μεγαλεία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Τούρκοι έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του Μίλαν Σκρίνιαρ ώστε να ενισχυθούν σημαντικά στο κέντρο της άμυνας.

Η Γαλατά περιμένει ακόμα την τελική απόφαση του Σλοβάκου στόπερ, ο οποίος τη φετινή περίοδο έχει παραγκωνιστεί από το Λουίς Ενρίκε κι έχει καταγράψει μόλις πέντε συμμετοχές με τη φανέλα των Παριζιάνων.

Από την πλευρά της η Γαλατάσαραϊ οδηγεί την κούρσα στο τουρκικό πρωτάθλημα ως πρωτοπόρος, οκτώ βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

