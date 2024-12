Μουρίνιο: «Δεν θέλω να έρθει ο Ρονάλντο στη Φενέρμπαχτσε»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο διέψευσε τα σενάρια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Φενέρμπαχτσε, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος να πάει ο συμπατριώτης του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε φρένο στα σενάρια που θέλουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως μια τέτοια μετακίνηση δεν έχει βάση, καθώς δεν υπάρχει λόγος για τον CR7 να συνεχίσει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Special One έδειξε εμπιστοσύνη στο υπάρχον ρόστερ και τόνισε πως, παρόλο που ο Ρονάλντο παραμένει μια κορυφαία μορφή του ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει χώρος για εκείνον στην ομάδα: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα έρθει. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχω τρεις καλούς επιθετικούς και δεν θέλω έναν παραπάνω. Ο Κριστιάνο είναι πάντα Κριστιάνο, αλλά δεν τον θέλω γιατί είμαι ικανοποιημένος με τους επιθετικούς μου. Κερδίζει τα χρήματα κερδίζει στη Σαουδική Αραβία και έχει στόχο τα 1000 γκολ. Τι θα μπορούσε να τον κάνει να έρθει στην Τουρκία πέρα από την ομορφιά της Κωνσταντινούπολης;»

José Mourinho: "Cristiano Ronaldo will not come to Fenerbahce. I've three good strikers and I don’t need another one".



"Cristiano will always be Cristiano, but I don't want him because I'm satisfied with my strikers". pic.twitter.com/4VBipVHFwg