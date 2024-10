Η νέα ζωή του Μουρίνιο στην Τουρκία: Η σουίτα στο ξενοδοχείο και το ίδιο φαγητό κάθε μέρα

Η «Daily Mail» αποκάλυψε λεπτομέρειες από το lifestyle του Μουρίνιο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έχει επιλέξει να ζει στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης του Βοσπόρου, τρώγοντας το ίδιο πιάτο κάθε βράδυ.

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είχε πει κάποτε ότι αν η Γη ήταν ένα ενιαίο κράτος, η Κωνσταντινούπολη θα ήταν η πρωτεύουσά της. Σήμερα, αυτή η εμβληματική πόλη φιλοξενεί έναν άνθρωπο που πάντα επιθυμούσε να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής: τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο νυν προπονητής της Φενέρμπαχτσε, γνωστός για τη χαρισματική του προσωπικότητα και το πάθος του, αμείβεται με ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό από τα «καναρίνια», το οποίο του επιτρέπει να ζει με ανέσεις. Ο ίδιος μόλις μετακόμισε στην Πόλη, επέλεξε να μείνει σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της, το Four Seasons.

Με τον μισθό του να φτάνει τις 10 εκατομμύρια λίρες ετησίως, η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο που κοστίζει 1.000 λίρες τη βραδιά φαντάζει για εκείνον μία λύση που δεν θέλει πολλή σκέψη. Το κτίριο του 19ου αιώνα στο οποίο διαμένει, προσφέρει εκπληκτική θέα στον Βόσπορο, τονίζοντας τον συμβολικό ρόλο της Κωνσταντινούπολης ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η Φενέρμπαχτσε είχε προτείνει στον Εκλεκτό να τού νοικιάσει το καλύτερο σπίτι στην Πόλη, ωστόσο εκείνος προτίμησε τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου, μιάς και ο ίδιος δεν ξέρει να ζει μόνος του.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το προσωπικό του ξενοδοχείου στο οποίος διαμένει ο Μουρίνιο, έχει ήδη μάθει τις αγαπημένες του διατροφικές συνήθειες, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός τρώει κάθε βράδυ το ίδιο πιάτο. Κοτόσουπα με πίτσα μαργαρίτα, παγωτό και ανθρακούχο νερό.

Η απόφασή του να αναλάβει τη Φενέρμπαχτσε δεν ήταν τυχαία. Η τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα, με το πάθος και την ένταση των φιλάθλων της, προσφέρει στον Μουρίνιο τη «δόση» αδρεναλίνης που πάντα αναζητά. Ο ίδιος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στην Κωνσταντινούπολη και στη νέα του ομάδα.

