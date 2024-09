Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να πάρει από τη Λιόν τον διεθνή Κροάτη κεντρικό αμυντικό, Ντέγιαν Λόβρεν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελευταίες επαφές.

Η «βόμβα» που έριξε λίγο μετά τις 21.00 ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όχι μόνο έχει βάση, αλλά όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα από την συμφωνία με τον Ντέγιαν Λόβρεν.

Με την περίπτωση του Ουμάρ Σολέ να «ναυαγεί» οι «ασπρόμαυροι» στράφηκαν στη λύση του 35χρονου έμπειρου Κροάτη ποδοσφαιριστή προκειμένου να καλύψουν το κενό στη θέση των κεντρικών αμυντικών.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν στο παρελθόν έχει κατακτήσει Champions League, Europa League και Premier League με τη Λίβερπουλ όπου και αγωνίζονταν από το 2014 ως το 2020, ενώ ο 35χρονος φόρεσε στο παρελθόν και τη φανέλα των Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σαουθάμπτον, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όπως και εκ νέου της Λιόν (2009-2013).

Το 2018 αναδείχθηκε με την Εθνική Κροατίας δευτεραθλητής κόσμου στο Μουντιάλ της Ρωσίας και τέσσερα έτη μετά βρέθηκε στην 3η θέση σε εκείνο του Κατάρ. Ο 78 φορές διεθνής ύψους 1.88 στόπερ παίζει από τον Ιανουάριο του 2023 στη Λιόν και πέρσι «μέτρησε» μαζί της 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάντως, από τον ΠΑΟΚ, δεν επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν το όνομα του Λόβρεν, με την υπόθεση να παραμένει ανοικτή λίγες μόλις ώρες πριν από την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!



Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.



Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn