Ο Μιχάλης Βαλκάνης δεν δίστασε να εμπιστευτεί στο προπονητικό του ντεμπούτο στον πάγκο της Αντάνα Ντεμίσπορ έναν 15χρονο τερματοφύλακα παρ' ότι είχε απέναντί του την Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Μιχάλης Βαλκάνης ανέλαβε το φετινό καλοκαίρι τα ηνία της Αντάνα Ντεμίρσπορ και αποφάσισε στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας, το οποίο ήταν απέναντι στην Φενέρμπαχτσε των αστέρων του Ζοσέ Μουρίνιο να εμπιστευτεί κάτω από την εστία της ομάδας τον 15χρονο Ντενίζ Ερέν Ντονμεζέρ.

Ο 49χρονος Ελληνοαυστραλός τεχνικός έδωσε έτσι στον νεαρό την δεύτερη μόλις συμμετοχή, αφού είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην προτελευταία αγωνιστική της περσινής σεζόν, όταν έγινε ο νεότερος τερματοφύλακας (και 9ος σε όλες τις θέσεις) που έχει αγωνιστεί στην ιστορία του τουρκικού πρωταθλήματος σε ηλικία 15 ετών, επτά μηνών και 26 ημερών.

Παρ' όλα αυτά είναι διαφορετικό, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να παίζει το παιδί αυτό σ' ένα παιχνίδι όταν η ομάδα έχει σώσει την κατηγορία και είναι αδιάφορη σε σχέση με το να αγωνίζεται στο πρώτο ματς μιας σεζόν.

Ο ίδιος ο νεαρός σχολίασε: «Έμαθα πως θα είμαι στην ενδεκάδα το πρωί του αγώνα. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήμουν εντελώς συγκεντρωμένος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, την οικογένειά μου, τον πρόεδρο, όλους. Ελπίζω να προστατεύω την εστία της Αντάνα για πολύ καιρό και επίσης να με καλέσουν στην εθνική ομάδα των ανδρών. Οι οπαδοί ήταν υπέροχοι, ευχαριστώ όσους μας υποστήριξαν. Έπρεπε να μείνω ήρεμος και τα κατάφερα.Ελπίζω να συνεχιστεί».

Τα πεπραγμένα του στο χθεσινό παιχνίδι:

Deniz Eren Dönmezer 🇹🇷(2008) vs Fenerbahçe

⏱️90

✖️1.75 xGOT Faced

🛑0.75 Goals Prevented

⚽1 Goal Conceded

🧤4 Saves(2 From Inside The Box)

🤿2 Diving Saves

🏃‍♂️1/1 Runs Out

🤾‍♂️10 Throws

👐2 High Claims

🩹13 Recoveries

🦶42 Touches

👟17/25(68%) Accurate Passes

📏4/12(33%) Long… pic.twitter.com/YKtigFFBvZ