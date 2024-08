Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Αδάνα Ντέρμισπορ και κατάφερε μόλις στο 15ο λεπτό να πάρει κίτρινη κάρτα.

Στο πρώτο του παιχνίδι ως επικεφαλής της Φενέρμπαχτσε ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε τη... συνήθη έντασή του καθοδηγώντας τη νέα του ομάδα σε μια νίκη με 1-0 κόντρα στην Αδάνα Ντέρμισπορ του Μιχάλη Βαλκάνη.

Ο «Spercial One» ξεκίνησε τη σεζόν 2024-2025 με νίκη μεν -χάρη στο γκολ του Έντιν Τζέκο στο 34ο λεπτό- αλλά και με κίτρινη κάρτα!

Ο Πορτογάλος διαμαρτυρήθηκε έντονα με τον διαιτητή της αναμέτρησης μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα και ο ρέφερι δεν του χαρίστηκε δείχνοντάς του την κίτρινη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

José Mourinho arguing with the referee and getting a yellow card, 15 minutes into his Turkish Super Lig debut.



This will be a long season😂pic.twitter.com/pUYxH6RQfd