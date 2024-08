Μουρίνιο: «Α ναι, ξέχασα την Τότεναμ» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε για άλλη μια φορά πικρία για την πρώην ομάδα του, την Τότεναμ, με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου για το ρεκόρ του σε νοκ άουτ αγώνες.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο προετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν στο τιμόνι της Φενέρμπαχτσε. Έχοντας φέρει μεγάλες επιτυχίες όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν, η εμπιστοσύνη είναι μεγάλη στην Τουρκία ως προς το τι μπορεί να πετύχει ο Πορτογάλος τεχνικός.

Ερωτηθείς για τις προηγούμενες προσπάθειές του στην Ευρώπη, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Special One για το ρεκόρ του σε νοκ άουτ αγώνες. Ο Μουρίνιο παραδέχτηκε με θάρρος ότι ένας από τους πρώην συλλόγους του έχει φύγει απ' το μυαλό του.

«Ξέχασα [την] Τότεναμ», είπε ο άλλοτε κόουτς των Σπερς.

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απολύθηκε από την Τότεναμ λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Λιγκ Καπ τον Απρίλιο του 2021. Αυτό πλήγωσε ολοφάνερα τον έμπειρο προπονητή και ο Μουρίνιο έχει αφήσει αρκετές αιχμές για τους Σπερς τα χρόνια που ακολούθησαν.

Πιο αναλυτικά η στιχομυθία με τον δημοσιογράφο ήταν η εξής:

Δημοσιογράφος: «Χθες σας έκανα μια ερώτηση λέγοντας ότι δεν έχετε χάσει ποτέ αγώνα πρόκρισης στην καριέρα σας…»

Μουρίνιο: «Ξέχασα την Τότεναμ»

Reporter: Yesterday I asked you a question saying that you’ve never lost a qualification game in your career… 😲



Mourinho: I forgot Tottenham 😬 pic.twitter.com/JNWYD5C5Ga