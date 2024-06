O Zoσέ Μουρίνιο παρουσιάστηκε μπροστά σε χιλιάδες... εκστασιασμένους φίλους της Φενέρμπαχτσε και έστειλε το μήνυμα του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Τουρκία.

Κιτρινομπλέ τρέλα για τον Ζοσέ Μουρίνιο! Είκοσι χρόνια μετά την παρουσίαση του στην Τσέλσι και την εμβληματική ατάκα «I am a Special One» ο Πορτογάλος παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς στο κατάμεστο από χιλιάδες οπαδούς, «Σουκρού Σαράτσογλου»

Ο πολύπειρος τεχνικός υπέγραψε το συμβόλαιο του και μίλησε για πρώτη φορά ως προπονητής της Φενέρ. Ο 61χρονος κόουτς αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς και έκανε τον γύρο του γηπέδου για να τους χαιρετήσει.

Αρχικά μίλησε ο Κοτς, ο οποίος είπε: «Έχουμε έναν προπονητή που έχει κατακτήσει και τα τρία τρόπαια της UEFA. Είναι ένα διεθνές brand, κάνουμε το ιστορικό βήμα».

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ένιωσα βαθιά την αγάπη που δείξατε από τότε που το όνομά μου συνδέθηκε με τη Φενέρμπαχτσε. Κανονικά, ένας προπονητής λαμβάνει αυτήν την αγάπη μετά από μια νίκη. Ωστόσο, αισθάνομαι αυτή την αγάπη από την αρχή.

Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα, ανήκω στην οικογένειά σας. Αυτή η φανέλα είναι σαν το δέρμα μου, σαν τα κόκαλά μου.

Ηθελα να είμαι εδώ από την ημέρα που γνώρισα τον Αλί Κότς. Είστε μια ομάδα με πολλούς οπαδούς. Ήθελα πολύ να είμαι εδώ λόγω του πάθους σας.

Θέλω να δουλέψω εδώ για να αναπτύξω το τουρκικό ποδόσφαιρο και το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε το τουρκικό ποδόσφαιρο ούτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι η Φενέρμπαχτσε.

Από εδώ και στο εξής, τα όνειρά σας είναι τα όνειρά μου», ανέφερε από την πλευρά του ο Μουρίνιο.

💛💙 José Mourinho to Fenerbahçe fans: "This shirt is my skin. pic.twitter.com/GJKjSeOmRr