O Τάσος Χατζηγιοβάνης ανοιξε το σκορ στην Τραπεζούντα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως η Τράμπζονσπορ έκανε την ανατροπή και έριξε την Ανκαραγκουτσού στη δεύτερη κατηγορία.

Η Ανκαραγκουτσού υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα των βασικών και αναντικατάστατων Τάσου Χατζηγιοβάνη και Στέλιου Κίτσιου ηττήθηκε από την Τράμπζονσπορ στην Τραπεζούντα και έπεσε μετά από δυο σεζόν. Για τους γηπεδούχους ήρθε από τον πάγκο ο Ταξιάρχης Φούντας.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ στο 25' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χατζηγιοβάνη. Ο Βίστσα ισοφάρισε στο 64' και ο Σο έβαλε εκ νέου μπροστά την Ανκαραγκουτσού στο 78'. Εν τέλει η Τράμπζονσπορ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 4-2 χάρη σε χατ τρικ του Ντέσταν (88', 90+1', 90+6').

Ankaragücü has taken the lead in Trabzon with Chatzigiovanis! 🔥🔥



This currently means Konyaspor is relegated!pic.twitter.com/AbQUnLLCAl