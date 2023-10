Πανό των οπαδών της Κόνιασπορ για την Παλαιστίνη: «Κάντε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν πεθαίνουν» (vid)

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους με ένα συγκλονιστικό πανό.

Την περασμένη Κυριακή (22/10), κατά τη διάρκεια του αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος της Κόνιασπορ με την Πέντισκπορ, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εμφάνισαν ένα πανό για την ειρήνη στην Παλαιστίνη: «Παραμείνετε σιωπηλοί όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν πεθαίνουν», έγραφε συγκεκριμένα.

Δείτε το:

Domenica scorsa, durante la gara del campionato turco contro il Pendikspor, i tifosi del Konyaspor hanno esposto uno striscione per la pace in Palestina: "Ci sia silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono".



