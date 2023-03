Ο Ντέλε Άλι δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Μπεσίκτας και δεν έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου που τον ψάχνουν χωρίς αποτέλεσμα.

Ανησυχία στην Μπεσίκτας για τον Ντέλε Άλι. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν επέστρεψε στις προπονήσεις των Μαυραετών χωρίς ειδοποίηση και δεν έχει επικοινώνησει με κανέναν άνθρωπο της ομάδας που τον ψάχνει τις τελευταίες ώρες. Ο προπονητής των Τούρκων, Σενόλ Γκιουνές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εξέφρασε την αγωνία του για την υγεία του ποδοσφαιριστή.

«Ο Ντέλε Άλι, στον οποίο επιτρέψαμε να αποχωρήσει από τις προπονήσεις για λίγο, δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Βρέχει, υποθέτω ότι δεν θα μπορούσε να έρθει. Προσπαθούμε να μάθουμε νέα του, αλλά δεν τον βρίσκουμε στο τηλέφωνο, ελπίζουμε να μην υπέστη κάποιο ατύχημα», ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Βρετανός παραχωρήθηκε στην Μπεσίκτας το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Έβερτον, όμως η πρώτη του σεζόν μακριά από το Νησί δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε. Μέχρι στιγμής μετράει 17 συμμετοχές χωρίς να αντυπωσιάσει και μάλιστα στα τρία τελευταία ματς έμεινε εκτός αποστολής για τακτικούς λόγους.

