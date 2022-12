Ο Ντέλε Άλι ήταν αποκαρδιωτικός στο ματς κυπέλλου της Μπεσίκτας με την Σανλιούρφασπορ της δεύτερης κατηγορίας, έγινε αλλαγή μόλις στο 28' για τακτικούς λόγους και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της ομάδας του.

Σε διαρκή πτώση βρίσκεται η καριέρα του Ντέλε Άλι. To περασμένο καλοκαίρι ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έφυγε για πρώτη φορά από το Νησί, καθώς παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Μπεσίκτας. Οι οπαδοί των Μαυραετών του ετοίμασαν αποθεωτική υποδοχή, όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά για αυτόν ούτε στην Τουρκία...

Ο Άγγλος μέχρι στιγμής μετράει εννέα συμμετοχές και δυο γκολ με τη νέα του ομάδα, αλλά οι εμφανίσεις του δεν είναι καλές. Το βράδυ της Τετάρτης (21/12) ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ ξεκίνησε βασικός στο εντός έδρας ματς κυπέλλου με την Σανλιούρφασπορ, η ομάδα του έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 και στο 28' ο προπονητής του, Σενόλ Γκιούνες, αποφάσισε να τον αποσύρει από το ματς και οι οπαδοί της ομάδας του τον απέσυραν.

Εν τέλει η Μπεσίκτας ανέτρεψε το σκορ, νίκησε με 4-2 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Τουρκίας.

