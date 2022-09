Με εντυπωσιακό τρόπο ο οπαδός που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε του ματς της Μπεσίκτας με την Ανκαραγκούτσου πήδηξε από την εξέδρα και έπεσε μπροστά από τις διαφημιστικές πινακίδες δίχως να τον καταλάβουν!

Το φινάλε της αναμέτρησης στην Τουρκία ήταν επεισοδιακό και είχε πολύ άσχημες εικόνες με οπαδό της Ανκαραγκούτσου να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει μέχρι τους ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας και να προσπαθεί να τους χτυπήσει με εναέρια κλωτσιά.

Ο οπαδός έπεσε στο έδαφος, οι παίκτες που δέχθηκαν επίθεση προσπάθησαν ν' ανταποδώσουν, όμως, αυτοί της Ανκαραγκούτσου τον προστάτευσαν ώστε να τον παραδώσουν στα χέρια των stewards.

Ο συγκεκριμένος εισβολέας κατάφερε να πηδήξει από την εξέδρα και το πλέξιγκλας, πέφτοντας μπροστά από τις διαφημιστικές πινακίδες, προκειμένου να μην τον καταλάβει κανείς από τους stewards και ν' αποκτήσει αβαντάζ ώστε να τρέξει και να πετύχει το στόχο του...

