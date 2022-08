Ο Ντέλε Άλι στα 26 του χρόνια είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το Νησί, καθώς η Έβερτον συμφώνησε να τον δανείσει στην Μπεσίκτας με το deal να συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς.

H Μπεσίκτας είναι κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό είναι κοντά στην απόκτηση του Ντέλε Άλι. Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Φρανκ Λάμπαρντ και η Έβερτον είναι θετική στο να τον δανείσει και μάλιστα με οψιόν αγοράς.

Besiktas are really pushing to sign Dele Alli. Both loan or permanent are being considered, Everton are leaving it for the player to decide. Dele wants game time as priority. 🚨🔵🇹🇷 #EFC



Meanwhile, Everton are working to complete Gana Gueye deal after long negotiations with PSG. pic.twitter.com/uwa6jBGypR