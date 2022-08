Η Τράμπζονσπορ στο πρώτο της εντός έδρας ματς για τη νέα σεζόν νίκησε με 1-0 την αξιόμαχη Χατάισπορ. Βασικοί και αναντικατάστατοι για τους πρωταθλητές Μπακασέτας-Σιώπης, ντεμπούτο με τους φιλοξενούμενους ο Όγκνιεν Βράνιες.

Την δεύτερη της νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος έκανε η Τράμπζονσπορ. Οι πρωταθλητές Τουρκίας στο πρώτο τους εντός έδρας ματς της για τη νέα σεζόν νίκησαν έστω και με δυσκολία την αξιόμαχη Χατάισπορ με 1-0. Βασικοί και αναντικατάστατοι για την «Τράμπζον» ο Τάσος Μπακασέτας και ο Μανώλης Σιώπης, ντεμπούτο και μάλιστα ως βασικός για τους φιλοξενούμενους ο μέχρι πρότινος στόπερ της ΑΕΚ, Όγκνιεν Βράνιες.

Στο 32' ο Κορνέλιους έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τη λύση για την ομάδα της Τραπεζούντας έδωσε στο 71' ο Ομούρ, ο οποίος με σουτ εκτός περιοχής πέτυχε το τέρμα που εν τέλει χώρισε τις δυο ομάδες και έδωσε τη νίκη στους πρωταθλητές.

What a goal from Abdulkadir Omur for Trabzonspor. pic.twitter.com/t1tiiFaM6F