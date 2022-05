Αυτές οι εικόνες δεν συγκρίνονται. Αυτό το πλήθος με τα φώτα, τη μουσική και την... ιστορική τρέλα που επικράτησε στην Τραπεζούντα, τα οφείλει ο σύλλογος σε μεγάλο βαθμό στους Μπακασέτα και Σιώπη.

Η Τραμπζονσπόρ έπειτα από 38 χρόνια κατέκτησε την κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος και ο κόσμος της ομάδας φρόντισε ώστε το γεγονός να γίνει μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του καθενός.

Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους, έκαναν την νύχτα μέρα και διενεργήθηκε ένα απίστευτο πάρτι το οποίο δεν είχε σταματημό.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, με τον κόσμο να βρίσκεται σε... ανεξέλεγκτη κατάσταση και τις στιγμές να φανερώνουν και με το παραπάνω τον αντίκτυπο που μπορεί να προκαλέσει το ποδόσφαιρο στη ζωή και την καθημερινότητα του καθενός...

Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥



The Champion #Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/k9StNBzP9Y