Σάλο προκάλεσε ο Τούρκος ποδοσφαιριστής Αϊκούτ Ντεμίρ, μετά το γεγονός ότι αρνήθηκε να φορέσει φανέλα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Ο Αϊκούτ Ντεμίρ, ο οποίος είναι αρχηγός της Ερζούρουμσπορ στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, ήταν ο μόνος παίκτης στον αγώνα κόντρα στην Ανκαραγκούτσου που δεν φόρεσε φανέλα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, με το μήνυμα «Όχι στον πόλεμο».

Μία κίνηση η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επικρίνουν τον Ντεμίρ, ο οποίος θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν φόρεσε τη φανέλα, όπως έκαναν οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι του πριν την έναρξη του αγώνα.

«Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στη Μέση Ανατολή. Είμαι κι εγώ λυπημένος με όλα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Συμμερίζομαι τον πόνο αθώων ανθρώπων. Οι ομάδες προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις μόνο όταν πρόκειται για την Ευρώπη. Δεν μου άρεσε η ιδέα να φορέσω τώρα φανέλα, από τη στιγμή που δεν φορέσαμε ούτε για αυτές τις χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος αρχηγός της Ερζούρουμσπορ, Αϊκούτ Ντεμίρ.

Aykut Demir is aligned with the Naqshbandi spiritual order of Sunni Islam Sufism, he refused to wear a No War T-shirt, but when he left Trabzonspor, he asked for compensation with exchange rate difference and interest... pic.twitter.com/jJML7Fc3d1