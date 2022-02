Η πρωτοπόρος Τράμπζονσπορ των βασικών Τάσου Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη πανηγύρισε μεγάλη νίκη κόντρα στη 2η Κόνιασπορ (2-1) και «εκτόξευσε» τη διαφορά στους 12 πόντους.

Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα για την Τράμπζονσπορ! Η πρωτοπόρος της Super League Τουρκίας πήρε το μεγάλο παιχνίδι μέσα στην Τραπεζούντα κόντρα στη 2η Κόνιασπορ, με σκορ 2-1 και αύξησε τη διαφορά της στους 12 βαθμούς με 13 αγωνιστικές να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Βασικοί για τους πρωτοπόρους οι διεθνείς Έλληνες μέσοι, Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

Πρωταγωνιστής για την «Τράμπζον» ήταν το χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Έντιν Βίστσα, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του (13' και 67'), με την Κόνιασπορ να καταφέρνει μόνο να μειώσει το σκορ στο 83'. Η ομάδα των Μπακασέτα - Σιώπη διανύει μια ονειρική σεζόν, έχοντας 18 νίκες, έξι ισοπαλίες και μόλις μια ήττα, ενώ συνεχίζει και στο Κύπελλο Τουρκίας.

Incredible assist from Andreas Cornelius. His 15th goal contribution of the season.✅#SuperLig #Trabzonsporpic.twitter.com/ESlVM4QBoT