Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ραφίνια κόντρα στην Οσασούνα, καθώς ο Βραζιλιάνος θα χάσει σίγουρα τον τελικό του Super Cup με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι με τη Νάπολι κρίνεται αμφίβολη.

Νέο πρόβλημα για την Μπαρτσελόνα. Στα «πιτς» θα μπει και ο Ραφίνια καθώς ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Super Cup με την Οσασούνα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.

Ο Ραφίνια θα χάσει αναμενόμενα τον τελικό της Κυριακής με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο σοβαρό καθώς ο Βραζιλιάνος έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στον αριστερό δικέφαλο του ποδιού.

Μάλιστα, με τα τωρινά δεδομένα η συμμετοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με τη Νάπολι για τη φάση των «16» του Champions League κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη

INJURY NEWS | Tests carried out today have shown that Raphinha has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hpL05UcVT4