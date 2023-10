Ο γιατρός του ντέρμπι για τις απειλές: «Δεν μπορεί να με φυλάνε αστυνομικοί λες και είμαι ο Πρωθυπουργός, είναι απαράδεκτο» (vid)

Ο Χρήστος Γώγος, γιατρός του ντέρμπι της Κυριακής έκανε και τηλεοπτικές δηλώσεις για την εμπειρία του από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός αλλά και τον Χουάνκαρ. Αποκάλυψε επίσης πώς σταματά!

Ο γιατρός του ντέρμπι, κ. Γώγος, μίλησε και στον τηλεοπτικό αέρα και την εκπομπή της Δίκης του OPEN. Ο Χρήστος Γώγος στάθηκε και στην κατάσταση του Χουάνκαρ και τις απειλές προς το πρόσωπό του και την οικογένειά του.

Ανάμεσα στα άλλα επισήμανε: «Όσον αφορά στον διαιτητή στο ιατρικό κομμάτι το αποδίδει πλήρως. Όχι δεν την είδαμε την κροτίδα γιατί καθόμαστε στον μεσαίο πάγκο. Το μόνο που άκουσα ήταν το 'γιατρέ τρέξε'. Είχε οριζόντιο νυσταγμό. Δεν κοροϊδευε. Το λέμε προσωρινή υποακουσία. Ούτε άκουγε ούτε μπορούσε να σταθεί όρθιος. Εγώ ζήτησα να έρθει φορείο.

Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Πολλαπλές φορές στο διάστημα των επόμενων 60 λεπτών, 3 ή 4 φορές, πήγαμε στο ιατρείο που ήταν ο Χουάνκαρ. Σε τέτοιες σε εισαγωγικά κακώσεις υπάρχει βελτίωση. Γιατί εάν δεν υπήρχε βελτίωση θα είχε πάθει ολική ρήξη τυμπάνου. Φαινόταν μία προσωρινή ρήξη. Όταν τον επανεξετάσαμε άκουγε και από τα 2 μέρη. Μου λέει 2 φορές ότι δεν μπορεί να σταθεί όρθιος.

Αυτό χρειαζόταν μέσα για να το δει κανείς. Εγώ παρακίνησα να έρθει στο νοσοκομείο το δικό μου (Ασκληπιείο). Ο Ολυμπιακός ήθελε το Metropolitan και ο Παναθηναϊκός να τον πάει στο ΥΓΕΙΑ. Υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακομίζει σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν προβλέπεται από τον Νόμο. Βεβαίως υπήρχε ασθενοφόρο πήρε άλλον ασθενή από τη Θύρα 7 που είχε λιποθυμήσει.

Από τη στιγμή που λέει 'δεν μπορώ να σταθώ'. Αυτό είναι υποκειμενικό. Δεν μπορεί κάποιος να το πει. Δεν υπάρχει ειδικό 'ζαλιζόμετρο'. Ο διαιτητής στεκόταν στη συγκεκριμένη παράγραφο: fit ή not fit.

Υπήρχε ένταση αλλά δεν είδα τσακωμό, σπρωξίματα ή βρισίδια. Όλοι θέλανε το μερίδιο της δικής τους γνώμης. Εάν έγραφα fit το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Με το not fit το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Δεν αισθάνθηκα κάποια πίεση. Ήταν όλοι to the point. Bullying έχω στο τηλέφωνό μου, στα παιδιά μου και απειλές για τη ζωή μου. Δεν μπορεί να με φυλάνε αστυνομικοί λες και είμαι ο Πρωθυπουργός ή ο μεγάλος εγκληματίας. Είναι απαράδεκτο. Είναι καταγεγραμμένα τα μηνύματα. Τα έδειξα τα μηνύματα στην εισαγγελέα.

Εξετάζεται η εκπομπή - που προκάλεσε αυτό το μένος εναντίον μου που έδωσε στην εικόνα το τηλέφωνό μου και το πήρε όλη η Ελλάδα. Έχω 8.000 κλήσεις στο κινητό μου. Πάνω από 3.000 μηνύματα που βρίζουν. Δεν πειράζει που βρίζουν εμένα. Βρίζουν όμως μέχρι και τη πεθαμένη μάνα μου και φοβάται η κόρη μου και ο γιος μου.

Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Βεβαίως ναι (είμαι Παναθηναϊκός). Εγώ είπα να φύγει με το ασθενοφόρο να πάει εκεί που εφημερεύαμε. Όχι υπαιτιότητα του γιατρού.

Τρεις η ώρα έφτασα σπίτι μου με συνοδεία. Μέχρι τις 5 το πρωί προσπαθούσαμε να δούμε με τον αδερφό μου τι θα κάνουμε με όσους με απειλούσαν. Κοιμήθηκα 2 ώρες, πήγα στο νοσοκομείο, έβαλα χειρουργείο, άκουγα τις πρωινές εκπομπές ενώ χειρουργούσα και μετά γνώρισα όλους τους αθλητικούς δημοσιογράφους για μία συνέντευξη. Όλοι ευγενέστατοι. Νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει (εννοεί την πορεία του ως γιατρός στα γήπεδα). Έχω 'αδειάσει' μέσα μου (εκεί συγκινήθηκε)».