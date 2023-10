Συγκλονίζει ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Αχμέντ Χασάν,με την ανάρτησή του σχετικά με την Παλαιστίνη.

Δημόσια θέση υπέρ της Παλαιστίνης πήρε ο Αιγύπτιος επιθετικός Αχμέντ Χασάν που αγωνίστηκε στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με μια μακροσκελής ανάρτηση απευθύνεται στους μη Άραβες φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Μετακόμισα στην Ευρώπη πριν από 11 χρόνια, γι' αυτό έχω οπαδούς και φίλους που δεν είναι Άραβες, επομένως αυτή η ανάρτηση και οι ιστορίες μου που μοιράζομαι για την Παλαιστίνη είναι για εσάς. Εγώ και οι Άραβες φίλοι μου γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.

Το Ισραήλ πήρε τη γη της Παλαιστίνης, σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, κατέστρεψε τα πάντα και η Παλαιστίνη μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αντεπιτεθεί ακόμη και με τα λίγα όπλα που έχει, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τους αποκαλούσαν τρομοκράτες!!

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι αποκεφάλισαν 40 μωρά, αλλά δεν υπήρχαν φωτογραφίες ή βίντεο που να το αποδεικνύουν, επομένως είναι μια άλλη ψευδής ιστορία. Είμαι ενάντια σε όποιον σκοτώνει αμάχους ή αθώους ανθρώπους!

Αλλά οι πραγματικοί τρομοκράτες εδώ είναι αυτοί που βομβαρδίζουν ολόκληρη τη χώρα, 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 40% από αυτούς είναι παιδιά, κόβουν νερό, ρεύμα, φαγητό, καύσιμα, χρησιμοποιούν διεθνή απαγορευμένα αέρια και λένε ότι πολεμούν ανθρώπινο ζώο!!!

Επίσης, μερικές διασημότητες δημοσίευσαν φωτογραφίες από τη Γάζα λέγοντας I stand with Israel! Μπορείς να σταθείς με όποιον θέλεις απλά μην είσαι ηλίθιος να δημοσιεύεις την τραγωδία στη Γάζα όπως συμβαίνει στο Ισραήλ.

Νομίζω ότι αν έχετε ένα πολύ μικρό κομμάτι καρδιάς θα ήσασταν πραγματικά λυπημένοι και κατεστραμμένοι εκ των έσω αφού δείτε όλα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη αυτές τις μέρες.

Ελπίζω όταν βρίσκεστε σε μια θέση λήψης αποφάσεων ή βρίσκεστε σε μια συζήτηση σχετικά με αυτό, γνωρίζετε την αλήθεια. Σχεδόν ξέχασα να σας πω ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύουν λογαριασμούς που τολμούν να δείξουν την αλήθεια για αυτήν την θηριωδία. Ποιος νοιάζεται αν αντιμετωπίζουμε συνέπειες προσπαθώντας να είμαστε η φωνή τους έξω από την τάφρο»

Κι εδώ το σχετικό tweet:

I moved to Europe 11 years ago , that’s why i have followers and friends who are not Arabic so this post and my stories I’m sharing about Palestine is for you.

Myself and my Arab friends already know very well what's been happening for decades.

Israel took Palestine’s land ,… pic.twitter.com/IFgPswtoP6