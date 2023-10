Μια ξεχωριστή επίσκεψη είχαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με τον άλλοτε άσο της ομάδας, Ζιλμπέρτο Σίλβα, να δίνει το «παρών».

Με το βλέμμα στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (22/10) για την 8η αγωνιστική της Super League, βρίσκονται στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς όσοι έχουν μείνει πίσω και δεν κλήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες, συνεχίζουν κανονικά τις εντατικές προπονήσεις.

Η σημερινή προπόνηση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές του επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς το «παρών» στο προπονητικό κέντρο των «πράσινων», «Γεώργιος Καλαφάτης», έδωσε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.

Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, που φόρεσε τα πράσινα 119 φορές, κατακτώντας το νταμπλ το 2010, βρέθηκε σήμερα στο Κορωπί και μίλησε με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, τιμώντας με την παρουσία του και τον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε και ως στέλεχος.

Μάλιστα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα έφτιαξε ένα «πηγαδάκι» με τους συμπατριώτες του, Γουίλιαν Αράο και Μπερνάρ, καθώς είχε και μια συζήτηση με τον Ζέκα. Ο Βραζιλιάνος μέσος που κατάφερε να «κερδίσει» τους πάντες στο «πράσινο» στρατόπεδο με την παρουσία του στον σύλλογο βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα συνέδριο που έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Look who is here! There is only one @GilbertoSilva 💚☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PT9C21NysY