«Ρεβεγιόν» με προπόνηση και παιχνίδι για τους παίκτες του Παναθηναϊκού!

«Ρεβεγιόν» με το καλύτερο δυνατό τρόπο έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που αποχαιρέτησαν το 2025 με παιχνίδι και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Πιο συγκεκριμένα η τελευταία μέρα του χρόνου βρήκε τους ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού στο προπονητικό κέντρο της ομάδας «Γεώργιος Καλαφάτης» στην Παιανία. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν στο γήπεδο με προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο γυμναστήριο για ημίωρο πρόγραμμα.

Παρόντες στην σημερινή προπόνηση ήτανε όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν απουσιάζουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Ντέσερς και Λαφόν), με τον Πάντοβιτς να συνεχίζει κανονικά τις θεραπείες του και τον Κυριακόπουλο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, την στιγμή που ο Φικάι παραμένει κλινήρης.