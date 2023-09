Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Άμπου Ντάμπι, καθώς υπέγραψε στην Αλ Τζαζίρα.

O Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Ο Μαυριτανός σέντερ φορ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ και βρήκε τη νέα πρόκληση στην καριέρα του στο Άμπου Ντάμπι. Ο διεθνής Μαυριτανός υπέγραψε και παρουσιάστηκε από την Αλ Τζαζίρα της πρώτης κατηγορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην οποία θα έχει προπονητή τον Ολλανδό Φρανκ Ντε Μπουρ.

O 28χρονος επιθετικός φόρεσε τα ερυθρόλευκα την προηγούμενη σεζόν, όμως δεν βρήκε τη θέση του στο ρόστερ, καθώς έκανε μόλις έξι εμφανίσεις χωρίς γκολ ή ασίστ. Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στον Άρη, με τον οποίο σκόραρε τέσσερις φορές σε 16 συμμετοχές.

#KamaraJazrawi 🤝 #AJC We are delighted to announce our final summer signing ✍️ Aboubakar Kamara is Jazrawi 😎 pic.twitter.com/JpEoDoZH6Q

A warm welcome to Al Jazira's new signing, Aboubakar Kamara 🇲🇷🔝#KamaraJazrawi #PrideofAbuDhabi pic.twitter.com/usQmR8udGJ