Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η Γιουβέντους έχει στην λίστα της για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς της μεταξύ άλλων και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη του ΠΑΟΚ.

Η ιταλική Gazzetta dello Sport ανέφερε στην έντυπη έκδοσή της πως ο Κωσταντίνος Κουλιεράκης του ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των εκλεκτών που έχει ξεχωρίσει η Γιουβέντους για να προσθέσει ακόμα μία λύση στην άμυνά της.

Η «γηραιά κυρία» επιθυμεί την απόκτηση του Τιάγκο Ντιαλό της Λιλ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την γαλλική το επόμενο καλοκαίρι κι έτσι οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας σκοπεύουν να τον υπογράψουν από τον Γενάρη για τότε, ώστε να τον πάρουν χωρίς αντίτιμο.

Ακόμη, είναι πιθανό να πάρουν και δεύτερο παίκτη για το κέντρο της άμυνας, αφού αναμένεται να αποχωρήσει ο Άλεξ Σάντρο, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και φαίνεται πως θα πάει προς Σαουδική Αραβία μεριά.

Μεταξύ των στόχων της για την δεύτερη επιλογή είναι οι Στραχίνια Πάβλοβιτς της Σάλτσμπουργκ, Ντανίλιο Ντοέκχι της Ουνιόν Βερολίνου, Άρμελ Μπέλα-Κότσαπ της Σαουθάμπτον, αλλά και ο δικός μας Κωνσταντίνος Κουλιεράκης του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζουμε πως ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός του «δικεφάλου του βορρά» έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Φέτος έχει πραγματοποιήσει οκτώ συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, σκοράροντας κι ένα γκολ.

