Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (25/09) στο Gazzetta

Ο Ολυμπιακός που έκανε τις τεσσάρες στο «Γ.Καραϊσκάκης» συνήθεια, η πρώτη κούπα του ΠΑΟ με Σλούκα, οι απώλειες της ΑΕΚ και οι νίκες ΠΑΟΚ και Άρη στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου.

Τρίτη σερί τεσσάρα για Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης» - Πρώτη κούπα με Σλούκα για ΠΑΟ

Sport Day: Ταρίφα! Τρίτη σερί νίκη με σκορ 4-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα. Άνοιξαν λογαριασμό Ποντένσε, Γιόβετιτς και Ιμπόρα, ενώ πέτυχε και πάλι γκολ ο Ελ Καμπί. Ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, που δήλωσε ότι «όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί».

Live Sport: My name is Σλούκας! Σλούκας για Σούπερ Καπ: « Μπροστά μας η πρόκληση για τον πρώτο τίτλο». Ωραίος! Με τεσσάρα επί της Κηφισιάς επανήλθε στις νίκες ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός. Μάχη κορυφαίων! Παναθηναϊκός - ΑΕΚ σε ντερμπάρα που κόβει την ανάσα.

Φως των Σπορ: Τεσσάρα με φόρα! Εύκολα ο Ολυμπιακός 4-0 την Κηφισιά με ηγέτη Ποντένσε και τους «νέους» σε εξαιρετική μέρα. Πασπαρτού! Πάτησε Ελλάδα ο Ίγκνας Μπραζντέικις και έδωσε τα χέρια με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Είσαι πολύ ψηλός κοντέ! 4-0! Έλαμψε το αστέρι του Ποντένσε! Σε ρυθμούς... Σούπερμαν ο θρύλος συνεχίζει να σαρώνει στο πρωτάθλημα.

Με υπογραφή Μορόν ο Άρης, με «ζωγραφιές» Ντέλια-Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ

Ώρα των Σπορ: Μη σταματάς! Η ομάδαρα του Ματίας πάει δεδομένα απόψε για το «διπλό» στη Λεωφόρο! Στην αποστολή ο Κάλενς. Εκτός οι Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί.

Metrosport: Με υπογραφή Μορόν! Πανέμορφο γκολ από τον Ισπανό, σκόραρε ο Χριστοδουλόπουλος και έγραψε ιστορία. Άλλα κόλπα από Ντέλια και Ζίβκοβιτς. Με τις «ζωγραφιές» τους χάρισαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ που είχε θέματα συνοχής λόγω «γενναίου» ροτέισον και προβληματική αεράμυνα, αλλά ήταν αποτελεσματικός.

