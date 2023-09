Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά και ευχαριστεί τον Παπέ Σισέ για την 6χρονη παρουσία του στο Λιμάνι.

Ο Παπέ Σισέ έχοντας πάνω από 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού - συγκεκριμένα 151 αγώνες με 17 γκολ και 2 ασίστ - θα αγωνίζεται πια στην Τουρκία με τη φανέλα της Αδανα Ντεμιρσπόρ

Ο παίκτης ευχαρίστησε την ερυθρόλευκη οικογένεια για τα όσα πέρασε εκεί κι η ομάδα από την πλευρά της δεν θα μπορούσε να μην στείλει με τη σειρά της το δικό της μήνυμα, γράφοντας: «Σ' ευχαριστούμε για όλα».

Παπέ Σισέ σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @cissepapeabou! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #ThankYou #PapeCisse pic.twitter.com/G3Ure8eU9j