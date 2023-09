Τα εμπόδια που έχουν… υψωθεί για τον Καράντσα, φέρνουν τον Ολυμπιακός μία «ανάσα» από τον 33χρονο φορ Στέφαν Γιόβετιτς.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό για το θέμα του φορ, με τους «ερυθρολεύκους» να κάνουν τα πάντα ώστε να βρουν τον εκλεκτό και να προλάβουν να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα που ολοκληρώνεται τη απόψε (04/09).

Ο Χουλιάν Καράντσα ήταν ο πρώτος της λίστας για τους Πειραιώτες και τις τελευταίες ώρες έγινε μία μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουν τον 23χρονο επιθετικό, ωστόσο το… μπλόκο εκατομμυρίων της Φιλαδέλφεια Γιούνιον έκανε την ομάδα να αλλάξει «πλεύση».

Κάπως έτσι σε πρώτο πλάνο μπήκε η μεταγραφή του Στέφαν Γιόβετιτς ο οποίος ήταν ήδη θετικός στο ενδεχόμενο του Ολυμπιακού και οι Πειραιώτες δρομολόγησαν τη μεταγραφή μετά το «όχι» των Αμερικάνων.

Έτσι ο Μαυροβούνιος φορ που είχε μείνει ελεύθερος από τη Χέρτα αναμένεται να είναι το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το who is who του Στέφαν Γιόβετιτς