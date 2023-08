Για τη μεταγραφή του Κάλεντ Νάρεϊ από τον ΠΑΟΚ παλεύει η Αλ Καλέζ της Σαουδικής Αραβίας που αγωνίζεται στη Saudi Pro League, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σειρήνες από τη Σαουδική Αραβία για τον Κάλεντ Νάρεϊ. Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Καλέζ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γερμανού εξτρέμ.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση τονίζεται πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πως ο σαουδαραβικός σύλλογος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 16ος, δύο θέσεις πάνω από τον ουραγό, στη Saudi Pro League, ελπίζει να τελειώσει το deal εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Σε 39 συμμετοχές με τον Δικέφαλο του Βορρά σε όλες τις διοργανώσεις, ο Νάρεϊ μετρά 8 γκολ και 11 ασίστ.

