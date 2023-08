«Η Μπράιτον 'κοιτάει' τον Κωνσταντέλια»

Στην Αγγλία μετέδωσαν πως η Μπράιτον ενδέχεται τον ερχόμενο Γενάρη ή το καλοκαίρι του 2024 να κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για χάρη του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Στην «εξίσωση» της Μπράιτον έβαλε σήμερα (21/8) τον Γιάννη Κωνσταντέλια το «Brighton Bubble», καθώς μετέδωσε πως η αγγλική ομάδα «κοιτάει» τον νεαρό μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα σχολίασε πως τον Ιανουάριο του 2024 ή το καλοκαίρι του επόμενου έτους ενδέχεται να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.



🇬🇷 I’ve been told that Brighton are monitoring 20yo PAOK midfielder Giannis Konstantelias ahead of a potential move in January or next summer…



One to watch 👀 #bhafc pic.twitter.com/UgySyycEXS