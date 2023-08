Στον Ολυμπιακό και επίσημα είναι ο Σαντιάγκο Έσε που ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες

Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε ο Ολυμπιακός καθώς μετά τους Σκάρπα και Μπρνιτς, ανακοίνωσε την απόκτηση και του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αργεντινός χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα από την Πέμπτη (17/08) και έπειτα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός μέσος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ουρακάν.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 16 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ. Το 2020-2021 έκανε γεμάτη χρονιά, με απολογισμό 32 παιχνίδια, ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής U23 σε ηλικία 19 ετών, σε διεθνές φιλικό απέναντι στην Ιαπωνία.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πέτυχε επτά γκολ σε 37 παιχνίδια. Συνολικά με τη φανέλα της Ουρακάν έχει κάνει 122 συμμετοχές, έχει σημειώσει εννέα γκολ και έχει μοιράσει οκτώ ασίστ.

Σαντιάγκο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

Presenting our new Argentinian guy! 🇦🇷🔴⚪



Welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 Santiago Hezze!



💥

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Hezze #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/rGvNJuVPvz