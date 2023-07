Σε ελληνικό έδαφος πάτησε η αποστολή του Ολυμπιακού καθώς ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του φιλικού με την Σαμπάχ, ο Ολυμπιακός πήγε οδικώς στο Μόναχο και από εκεί μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν σε ελληνικό έδαφος με καθυστέρηση λίγο παραπάνω από μισής ώρας (23:21) και θα συνεχίσουν την προετοιμασία στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δύο δυνατά φιλικά μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Κόντρα σε Ρέιντζερς (26/07) και Νόριτς (29/07), όπου αμφότερα θα γίνουν εκτός έδρας.

🔴⚪ A significant part of our Pre-Season: 𝐃𝐎𝐍𝐄 ☑



Thank you, Austria! 🇦🇹#Olympiacos #PreSeason2023 pic.twitter.com/2HW2wlATxU