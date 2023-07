«ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για Έρικ Πάλμερ Μπράουν» (vid)

Αμερικανοί αναφέρουν πως οι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον 26χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό, Έρικ Πάλμερ Μπράουν που άνηκε στη Μάντσεστερ Σίτι και αρχικά αγωνιζόταν δανεικός στην Τρουά και στην συνέχεια αποκτήθηκε έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Μεταγραφική περίοδος χωρίς σενάρια δεν υπάρχει και φυσικά αυτή δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ένα από αυτά, το οποίο προέρχεται από την Αμερική και από λογαριασμό στο twitter που ασχολείται με μεταγραφές στην συγκεκριμένη χώρα, αναφέρει πως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρονται για τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Ο Μπράουν είναι 26χρονος Αμερικανός στόπερ που έχει και 4 συμμετοχές με την Εθνική του ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής άνηκε στην Μάντσεστερ Σίτι και έχει αγωνιστεί με την μορφή δανεισμού σε Κορτράικ, Μπρέντα, Αούστρια Βιέννης και Τρουά με την οποία από το 2022 έπαιξε σε 54 παιχνίδια. Οι Γάλλοι τον απέκτησαν από τους Άγγλους και έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2024.

