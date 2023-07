Ρομάνο: «Υπογράφει για δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Μπάμπα»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αμπντούλ Μπάμπα Ράχμαν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια, μένοντας ελεύθερος από την Τσέλσι.

Η επιστροφή του Αμπντούλ Μπάμπα Ράχμαν στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Ο Δικέφαλος του Βορρά τα βρήκε με την Τσέλσι για τον τερματισμό του συμβολαίου του 29χρονου Γκανέζου μπακ, ο οποίος αναμένεται να γίνει κάτοικος «Τούμπας» από κοινού με τον Μπουανά Σαμάτα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο διάσημος μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Μπάμπα θα τερματίσει το συμβόλαιό του με την Τσέλσι κοινή συναινέσει και θα υπογράψει στους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ως μέρος του deal υπάρχει συμφωνία με την Τσέλσι, η οποία θα έχει λαμβάνειν χρήματα σε περιπτώσεις επίτευξης στόχων που αφορούν την πρώτη χρονιά του συμβολαίου του Μπάμπα.

Ο Μπάμπα Ράχμαν θα αποτελέσει έτσι παρελθόν από τους Λονδρέζους μετά από επτά χρόνια και ισάριθμους δανεισμούς, ένας εξ αυτών στον ΠΑΟΚ το β' μισό της σεζόν 2020-2021, έχοντας μετακινηθεί στους Μπλε σε πρώτο χρόνο το 2015 αντί 26 εκατ. ευρώ προς την Άουγκσμπουργκ.

It’s now over for Abdul Rahman Baba at Chelsea. Contract set to be terminated on mutual agreement and he’s joining Greek side PAOK. 🚨🔵 #CFC



🇬🇷 PAOK will sign Baba as free agent on two year deal until 2025 — also William Troost Ekong joins PAOK from Watford, three year deal. pic.twitter.com/tEEtEp7RXy