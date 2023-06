«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Σλιμανί»

Στη Γαλλία υπήρξαν αναφορές πως ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του διεθνή Αλγερινού φορ Ισλάμ Σλιμανί. Ο παίκτης έχει προταθεί, αλλά δύσκολα θα απασχολήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ έβαλαν σήμερα (29/6) από το εξωτερικό τον Ισλάμ Σλιμανί, που ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην Αντερλεχτ (11 γκολ/4 ασίστ σε 34 ματς). Οπως μετέδωσαν σχετικά ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενδιαφέρεται για τον 34χρονο διεθνή Αλγερινό φορ, στον οποίο η βελγική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης, ενώ παράλληλα «τσεκάρει» και η Γουότφορντ.

Ο Σλιμανί που στο παρελθόν έχει παίξει, μεταξύ άλλων, σε Λέστερ, Νιούκαστλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φενέρμπαχτσε, Μονακό, φαίνεται πως έχει προταθεί στο club αλλά δύσκολα θα τον απασχολήσει.

Slimani a toujours une offre d'Anderlecht où il pourrait former un duo avec Dolberg. Il a des intérêts concrets du PAOK Salonique et Watford. Des pistes également dans le Golfe. Le joueur souhaite rester compétitif avec sa sélection nationale dans la perspective CAN voire CM. pic.twitter.com/d4sv5V8vmX