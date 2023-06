«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν τον Χαντεργκιονάι»

Ένα... τρελό σενάριο βγήκε στη δημοσιότητα από το Κόσοβο όπου αναφέρει πως ο Φλόρεντ Χαντεργκιονάι είναι στο ραντάρ ολόκληρου του Big-4.

Ο Φλόρεντ Χαντεργκιονάι είναι μία περίπτωση που έχει ακουστεί ξανά στην ελληνική αγορά, όταν ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν για την απόκτησή του.

Η περίπτωση του επανήλθε στην... επικαιρότητα αλλά με ένα τραβηγμένο σενάριο από το Κόσοβο. Όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του 28χρονου μπακ, τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θέλουν τον έμπειρο αμυντικό (!).

Να θυμίσουμε πως ο δεξιός ακραίος μπακ μένει ελεύθερος σε λίγες μέρες από την Κασιμπάσα στην οποία μέτρησε τρία γκολ και μία ασίστ φέτος.

