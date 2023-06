Στην Αλ Νασρ Ντουμπάι φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σεντρικ Μπακαμπού, με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως συμφώνησε με τους Ασιάτες για διετές συμβόλαιο.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέντρικ Μπακαμπού!

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κονγκολέζος φορ συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με την Αλ Νασρ Ντουμπάι και ετοιμάζεται πλέον να εγκαταλείψει την Ευρώπη για χάρη της.

Ο πρώτος σκόρερ της Super League άλλωστε ήταν ελεύθερος να επιλέξει την ομάδα της αρεσκείας του μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και τελικά αποφάσισε να δεχτεί την πλουσιοπάροχη προσφορά της ασιατικής ομάδας.

Θυμίζουμε πως ο 32χρονος είχε υπογράψει τον περασμένο Σεπτέμβρη στους «ερυθρόλευκους» ως ελεύθερος από τη Μαρσέιγ και στο λιμάνι κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 γκολ.

Dubai side Al Nasr SC have reached an agreement to sign Cedric Bakambu on permanent deal from Olympiacos. 🇦🇪 #transfers



Two year contract in place. pic.twitter.com/NMlNWoivPh