Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είναι και επίσημα προπονητής του Ολυμπιακού και ο ρεπόρτερ της Γρανάδα στη «Marca», Χόρχε Αθκοΐτια σκιαγράφησε στο Gazzetta τον νέο τεχνικό των «ερυθρολεύκων».

Η εποχή «Ντιέγκο Μαρτίνεθ» έχει ξεκινήσει στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς ο 42χρονος προπονητής πάτησε σε ελληνικό έδαφος το μεσημέρι της Τρίτης (20/06) και λίγες ώρες μετά έγινε και επίσημη η πρόσληψή του για τον πάγκο των Πειραιωτών.

Ο Ισπανός κόουτς έχει προσθέσει αρκετά πράγματα στο βιογραφικό του παρά το νεαρό της ηλικίας του με αποκορύφωμα την τριετία στην τεχνική ηγεσία της Γρανάδα. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να ανεβάσει την ισπανική ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία και να την βγάλει στο Europa League όπου έφτασε έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ένας από τους ανθρώπους που έζησαν έντονα την παρουσία του Μαρτίνεθ, είναι ο ρεπόρτερ της Γρανάδα από τη «Marca», Χόρχε Αθκοΐτια, ο οποίος πέρασε από ακτίνες «Χ» τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και τον παρουσιάζει μέσα από τα όσα είδε εκείνος.

- Αρχικά πείτε μου τι είναι αυτό που σας αρέσει στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ;

«Είναι ένας άμεσος προπονητής, ικανός να βγάλει την καλύτερη εκδοχή των παικτών του και να βρει λύσεις στα προβλήματα που θέτει ένας αγώνας. Είναι ένας προπονητής που προετοιμάζει πολύ καλά τους αγώνες, μελετά σε βάθος τους αντιπάλους και προσέχει την κάθε λεπτομέρεια».

- Τι πρόσφερε στη Γρανάδα όσο έμεινε εκεί;

«Στη Γρανάδα, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ μπόρεσε να αναγεννήσει μια χαμένη ομάδα και να της δώσει χαρακτήρα νικητή, όντας ανταγωνιστικός παρά το γεγονός ότι ήταν μια ταπεινή ομάδα με χαμηλό μπάτζετ. Κατάφερε να τους προβιβάσει στη La Liga και στη συνέχεια πήγε την ομάδα στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της».

- Τον έχετε γνωρίσει; Αν ναι, πώς είναι ως χαρακτήρας; Θυμάστε κάποια λόγια που σας έμειναν από εκείνον;

«Προσωπικά, είναι ένα ευγενικό, προσιτό άτομο με το οποίο μπορείς να συνομιλήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Μια από τις φράσεις που θυμάμαι περισσότερο είναι: 'αφού δεν ξέραμε ότι ήταν αδύνατο, το κάναμε'».

- Αν είχατε μία λέξη να τον χαρακτηρίσετε, ποια θα ήταν;

«Χαρισματικός».

- Υπήρχαν αμφιβολίες όταν ανέλαβε τη Γρανάδα και αν ναι, πότε έφυγαν;

«Όταν έφτασε στη Γρανάδα, υπήρχαν αμφιβολίες γιατί την προηγούμενη σεζόν δεν κατάφερε να προβιβαστεί με την Οσασούνα. Οι αμφιβολίες εξαφανίστηκαν όταν η ομάδα άρχισε να παλεύει σε κάθε αγώνα ανεξάρτητα από τα εμπόδια».

- Τι σύστημα παίζει και ποιος είναι το τρόπος παιχνιδιού του;

«Η διάταξη που χρησιμοποιούσε είναι ο σχηματισμός 4-3-3, αν και δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ίδιο τον σχηματισμό, αλλά μάλλον στο πώς κινούνται οι παίκτες του στο γήπεδο. Ευνοεί ένα επιθετικό και άμεσο passing game, με υψηλή πίεση να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα και να δημιουργήσει κάθετο κίνδυνο. Ωστόσο, οι ομάδες του είναι πολύ στιβαρές αμυντικά και αν προηγηθούν, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί το υπέρ τους σκορ».

#Olympiacos appoint Diego Martínez as their new head coach.



In his masterclass, he reveals how his newly promoted Granada used a high press and were tactically flexible in their first La Liga game away at Villarreal... 🇪🇸🟥⬜️