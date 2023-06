Ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει οι «πράσινοι» για την θέση του επιτελικού μέσου και δουλεύουν για να πετύχουν το deal ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Ο εκλεκτός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την θέση του επιθετικού μέσου είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος φιγουράρει στην κορυφή της λίστας του Σέρβου τεχνικού και γι' αυτό οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να τον ντύσουν στα «πράσινα».

Ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος αγωνίζεται στην Σαμπντόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 (με οψιόν για ένα ακόμη έτος), όμως η ομάδα από την Γένοβα υποβιβάστηκε την φετινή σεζόν.

Ο Τζούρισιτς πραγματοποίησε φέτος 34 συμμετοχές με την φανέλα των Γενοβέζων κατά τις οποίες σκόραρε τρία γκολ στα 2.351 αγωνιστικά λεπτά που έπαιξε.

Πρόκειται για παίκτη που είναι διεθνής με την εθνική Σερβίας, παρ' ότι το όνομά του δεν βρέθηκε στις τελευταίες κλήσεις του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς. Συνολικά έχει αγωνιστεί 40 φορές με το εθνόσημο έχοντας σκοράρει πέντε γκολ και δώσει πέντε ασίστ.

Το Who is Who του Φίλιπ Τζούρισιτς