Το συμβόλαιο του Χουάν Μανουέλ Ιτούρμπε με τον Άρη ολοκληρώνεται και ο Παραγουανός μεσοεπιθετικός είχε επαφή με την βραζιλιάνικη Γκρέμιο.

Το συμβόλαιο του Χουάν Μανουέλ Ιτούρμπε με τον Άρη ολοκληρώνεται μετά από μια διετία και ο 30χρονος εξτρέμ είναι σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ η Βραζιλία είναι ένας πιθανός προορισμός για τον Παραγουανό μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Ιτούρμπε είχε επαφή με την Γκρέμιο και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής βλέπει την προοπτική με καλό μάτι. Θυμίζουμε πως στο κλαμπ της Βραζιλίας αγωνίζεται ο Ουρουγουανός σταρ, Λουίς Σουάρεζ.

Την διετία του στη Θεσσαλονίκη μέτρησε 78 εμφανίσεις με οκτώ γκολ και πέντε ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 41 συμμετοχές με έξι τέρματα και τρεις ασίτ.

