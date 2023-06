Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Φακούντο Σάντσεθ, με τον Αργεντινό να λέει «αντίο» στο τριφύλλι ύστερα από τρία χρόνια και να συνεχίζει στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Αναμενόμενο ήταν το αντίο του Παναθηναϊκού στον Φακούντο Σάντσες. Ο Αργεντινός, ύστερα από τρία χρόνια παρουσίας στο τριφύλλι, αποχωρεί καθώς το συμβόλαιό του έλεηξε και δεν ανανεώθηκε.

Ωστόσο, έχει βρει ήδη την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη με την ΑΕΚ Λάρνακας να τον έχει ήδη ανακοινώσει.

Θυμίζουμε ότι ο 33χρονος, πραγματοποίησε με τον Παναθηναϊκό 65 εμφανίσεις, με δύο γκολ και δύο ασίστ.

3⃣ years of total commitment to the team ☘️

All the best Facu!#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/AhMt4Iw8WG