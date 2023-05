Ο ΠΑΟΚ είπε «αντίο» και στον Τόμας Κεντζιόρα

Οι «ασπρόμαυροι» ευχαρίστησαν τον Πολωνό αμυντικό για την συμμετοχή του στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ από τον Γενάρη μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Ημέρα αποχαιρετισμού η σημερινή για τον ΠΑΟΚ, αφού μετά τους Γιάσμιν Κούρτιτς και Νέλσον Ολιβέιρα, οι «ασπρόμαυροι» είπαν «αντίο» και στον Τόμας Κεντζιόρα, τον οποίο ευχαρίστησαν για την παρουσία του στην ομάδα τους πέντε μήνες του δανεισμού του από την Ντιναμό Κιέβου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως ο δανεισμός του Τόμας Κετζιόρα ολοκληρώνεται στις 30.06. Τόμας σ’ ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου στην προσπάθεια της ομάδας μας από τον Γενάρη και μετά και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

