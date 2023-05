Ο Μαξιμίλιαν Σνάουτσνερ του ΠΑΟΚ σκόραρε ένα πολύ ωραίο τέρμα με την Κ17 της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ουγγαρία.

Δεν διακρίνονται μόνο τα ελληνόπουλα της ακαδημίας του ΠΑΟΚ, αφού ο γιος του πρώην παίκτη της ομάδας και νυν βοηθού προπονητή στην δεύτερη ομάδα του «δικεφάλου του βορρά» Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, Μαξιμίλίαν σκόραρε στη νίκη της Πολωνίας με 5-3 απέναντι στην «οικοδέσποινα» διαμορφώνοντας το 0-2 στο 34ο λεπτό.

Σε κόρνερ της ομάδας του που εκτελέστηκε προς την μεγάλη περιοχή των Ούγγρων, η μπάλα κόντραρε στον ώμο του Κρτσισανόφσκι και πήρε κατεύθυνση προς τον Σνάουτσνερ, εκείνος την κοντρόλαρε και την έστρωσε ωραία μπροστά του, σουτάροντας στην κίνηση λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι σκοράροντας για το 2-0. Η νίκη αυτή έφερε την Πολωνία μόνη πρώτη με έξι βαθμούς και 2/2.

Δείτε το γκολ του νεαρού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ:

MAKSYMILIAN SZNAUCNER 🇵🇱🇬🇷(2006) DOUBLES THE LEAD FOR POLAND WITH A GREAT GOAL!!!!#U17Euro pic.twitter.com/q2xpJvALhW