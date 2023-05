Η Μάντσεστερ Σίτι είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια για τρίτη σερί σεζόν κι οι «πολίτες» έδωσαν στο φως της δημοσιότητας το video με την ομιλία του Γκουαρδιόλα, όπου ο Καταλανός... ντόπαρε ψυχολογικά τους παίκτες του.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι για 3η συνεχή φορά πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Η Άρσεναλ της έβαλε δύσκολα, αλλά οι «πολίτες» άντεξαν στην πίεση και υπερασπίστηκαν την κορυφή, παραμένοντας σ' αυτήν.

Στο video που ακολουθεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να... πωρώνει και να φτιάχνει ψυχολογικά τους παίκτες του.

Η ομιλία του Γκουαρδιόλα:

«Μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αυτό το τρόπαιο μας ανήκει και παλεύουμε να το ξαναπάρουμε. Θέλω να δω τον χαρακτήρα που έχετε γιατί τον έχετε. Το έχετε αποδείξει χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Πρέπει να το αποδείξετε ξανά.

Σας πιέζω για να είστε πιο τέλειοι. Για να κατακτήσετε κάτι, το πιο σημαντικό, πρέπει να το αξίζετε. Θέλετε να παίξετε; Θέλετε τη μπάλα; Θέλετε να κινηθείτε; Θέλετε να παλέψετε; Κάντε το σαν αδέρφια.

Θέλω τους πολεμιστές μου να επιτεθούν σ' όλους, να υπερασπιστούν τους πάντες, γιατί ό,τι κερδίσαμε, το καταφέραμε πάντα στο γήπεδο. Αν θέλουν αυτό το στέμμα, αν το θέλουν, πρέπει να πολεμήσουν. Μην τους το δώσετε. Αγαπώ το σύλλογο και σας αγαπώ εσάς επίσης. Πάμε.

Μέχρι την τελευταία πνοή, δεν έχει σημασία τι θα συμβεί, παλέψτε για να κερδίσετε την Πρέμιερ Λιγκ».

