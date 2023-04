Ο Βάλντας Νταμπράουσκας θα έχει στην διάθεσή του ξανά τον Κώστα Μπαλογιάννη, αλλά όχι και τον Κοσμά Τσιλιανίδη.

Ο ΟΦΗ θα έχει στις τάξεις του τον Κώστα Μπαλογιάννη για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Superleague. Δεν πρόλαβε ο Κοσμάς Τσιλιανίδης, ο οποίος ακολούθησε μόνο ένα μέρος της προπόνησης.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και στατικές φάσεις. Συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης και οι Γρίβας και Σηφάκης. Θεραπεία έκανε ο Τοράλ. Εκτός αποστολής οι Σωτηρίου, Μπιφουμά, Ντζου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λάρσον, Mπαλογιάννης, Τοράρινσον, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννούλης, Διαμαντής, Γιοχού, Ντιουσέ, Περέα, Μεγιάδο, Μπάκιτς, Νέιρα, Μοσκέρα, Γκρόνινγκ, Ντικό, Φελίπε.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Ατρόμητο