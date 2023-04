Ο Ανιγκό προχώρησε σε αρκετές αλλαγές και σε ένα τύπου... φρεσκάρισμα στην 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άρη εκτός έδρας στη Stoiximan Super League.

Όπως αναμενόταν και είχε γίνει γνωστό οι Ανδρούτσος, Βρουσάι και Μασούρας χρίστηκαν βασικοί στο Άρης - Ολυμπιακός. Βασικός και ο Κασάμι με τη φανέλα του Ολυμπιακού για το κέντρο του.

Η διάταξη: Πασχαλάκης - Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Σωκράτης και Ανδρούτσος - Εμβιλά και Κασάμι - Φορτούνης, Μασούρας και Βρουσάι - Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! Olympiacos slgr ARISOLY #Stoiximan pic.twitter.com/YsSMiJcvdV