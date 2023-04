Ο Ζοζέ Ανιγκό έκανε γνωστή την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, έχοντας τον Παπέ Αμπού Σισέ στο βασικό σχήμα.

Την βασική εντεκάδα για το σημαντικό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ έκανε γνωστή ο Ζοζέ Ανιγκό του Ολυμπιακού (21:00, Cosmote Sports 1).

Ο Γάλλος τεχνικός επέλεξε τον Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, τους Ρέαμπτσιουκ και Ροντινέι στα δύο άκρα της άμυνας, με τον Μπα να έχει παρτενέρ τον Σισέ στη θέση του στόπερ. Ο Χουάνγκ μαζί με τον Εμβιλά θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή ενώ ο Βαλμπουενά θα κινηθεί μπροστά τους.

Ο Φορτούνης με τον Μπιέλ θα είναι στα άκρα της επίθεσης, με τον Μπακαμπού να κινείται ως φορ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/b3VSTdPyV3